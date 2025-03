WISSEN – Bald heißt es in Wissen: „Kumm ren“ – Der Verein Bürgertreff Wissen ist gegründet

Einen Ort der Begegnung in der Wissener Innenstadt zu gründen – diesem Ziel ist die Bürgerinitiative nun einen Schritt näher. Mitte März 2025 hat sich der Verein Bürgertreff Wissen gegründet. Geplant ist ein Ort ohne Konsumzwang, in dem sich Menschen aller Generationen, Herkunfts­länder, Einkommen, Bildungsgrade, verschiedener Weltanschauungen begegnen können. Einsamkeit soll überwunden, Verständnis füreinander entwickelt werden. Es soll zu mehr Integration und Inklusion beigetragen werden.

Hier kann man sich zwanglos bei Kaffee oder Tee zu einem Schwätzchen treffen; hier können Ideen entwickelt und Initiativen entstehen. Miteinander statt übereinander reden; handeln statt lamentieren. Platz für: Kreativität, Kunst und Kultur, Sprach- und andere Kurse; eigene Initiativen; Vorträge und Beratung.

Der Bürgertreff soll andere Hilfs- und Beratungsangebote in der VG nicht ersetzen oder gar in Konkurrenz treten; vielmehr wird eine enge Zusammenarbeit angestrebt, so dass ein umfassendes Unterstützungsnetzwerk entsteht, das soziale Isolation verringert und langfristige Perspektiven schafft. Der niedrigschwellige Zugang soll den Bürgertreff zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Menschen vor Ort machen.

Ein fünfköpfiger Vorstand kümmert sich nun intensiv um eine Anschubfinanzierung, um Räume und sammelt Ideen zur Ausgestaltung des Bürgertreffs. Weitere Mitstreiter und Förderer sind herzlich willkommen. Nähere Informationen bei Erika Uber Tel. 01516 5179082.