WISSEN – Auslösen der Brandmeldeanlage im Siegtalbad auf dem Alserberg.

Am frühen Donnerstagabend

Die innerhalb von Minuten eintreffenden Rettungskräfte konnten jedoch bald Entwarnung geben. Bei der umgehend eingeleiteten Erkundung stellte man fest, dass sich bei der Essensbereitung in der Küche Rauch entwickelt und damit die Warnung in Gang gesetzt hatte. Ein Lob ging noch an das Personal. Dieses hatte Nerven bewiesen und die Evakuierung des stark frequentierten Hallenbads bereits eingeleitet. Die Feuerwehr konnte die Besucher aber schnell beruhigen und den normalen Betrieb kurzfristig wieder aufnehmen lassen. Ein Schaden ist offenbar nicht entstanden. Die Feuerwehr war mit rund 20 Kräften und fünf Fahrzeugen, darunter der Drehleiter, unter der Leitung von Stefan Deipenbrock im Einsatz. Am Tag zuvor hatte es übrigens zur selben Zeit einen Einsatz im Regiobahnhof gegeben. Auch dort war die Brandmeldeanlage in Aktion getreten. (bt) Fotos: Bernhard Theis