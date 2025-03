WISSEN – Arbeitskreis Bürgertreff Wissen „Kumm ren“: Treffen am 11. März 2025

Die Initiative „Bürgertreff Wissen“ möchte im Zentrum der Verbandsgemeinde Wissen eine offene Begegnungsstätte aufbauen und betreiben, in dem jede und jeder willkommen ist – egal, aus welcher Generation oder aus welchem Kulturkreis. Neben verschiedenen Beratungsangeboten soll es die Möglichkeit geben, sich einfach nur zu einem Gespräch zu treffen, eigene Initiativen zu entwickeln oder Leute zu finden, mit denen man Ideen umsetzen kann. Das nächste Treffen des Arbeitskreises ist am Dienstag, 11. März 2025, ab 15.30 Uhr im Kolpingraum, im kath. Pfarrheim, in Wissen. Es geht um die Vereinsgründung, um mögliche Räumlichkeiten und Finanzierung. Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen: Erika.Uber@t-online.de, T. 02742-9 66 58 22, mobil 01516 5179082