WISSEN – 30 Jahre Vereinsgeschichte SSV95 WISSEN – Ein Jubiläum mit Herz und Gemeinschaft

Am 30. August 2025 feiert der SSV95 Wissen sein 30-jähriges Bestehen – ein stolzes Jubiläum, das der Verein mit einem abwechslungsreichen und stimmungsvollen Festprogramm begehen möchten.

Der Tag beginnt um 10:00 Uhr an der Sporthalle der Realschule plus mit einem Aktionstag, bei dem die Jugendmannschaften ihr Können zeigen. Rund um die Halle erwartet die Gäste ein buntes Unterhaltungsprogramm mit zahlreichen Aktionen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt – zu fairen Preisen auf Selbstkostenbasis.

Am späten Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, verlagert sich das Geschehen zum Schützenhaus Wissen an der Siegpromenade. Nach einem kurzen offiziellen Teil wird man den Abend gemeinsam in den Außenanlagen des Schützenhauses ausklingen lassen – in entspannter Atmosphäre und hoffentlich bei bestem Wetter.

Ein besonderes Highlight: Ein Foodtruck mit einer Auswahl an leckeren Burger-Variationen und Beilagen sorgt für kulinarischen Genuss. Der SSV freut sich auf ein unvergessliches Jubiläum mit vielen bekannten Gesichtern, schönen Erinnerungen und einem starken Gemeinschaftsgefühl!

Der SSV95 Wissen ist mehr als nur ein Verein!