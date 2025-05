WISSEN – 24. Westerwälder Literaturtage – Elke Heidenreich liest aus ihrem Buch „Altern“.

WISSEN – 24. Westerwälder Literaturtage – am 05. Juni 2025 ab 19 Uhr im Kulturwerk in Wissen, Walzwerkstr. 22, 57537 Wissen Elke Heidenreich mit Altern – Ein weiteres Highlight der 24. Westerwälder Literaturtage: Elke Heidenreich liest aus ihrem Buch „Altern“.

Am 5. Juni um 19 Uhr begrüßen die Westerwälder Literaturtage eine der bekanntesten Stimmen der deutschen Literatur- und Kulturlandschaft: Elke Heidenreich. Die vielfach ausgezeichnete Autorin, Literaturkritikerin und Moderatorin wird im Rahmen des renommierten Literaturfestivals aus ihrem aktuellen Buch „Altern“ im Kulturwerk in Wissen lesen.

Alle wollen alt werden, niemand will es sein. Ist das nicht absurd? Elke Heidenreich hat ein ehrliches Buch über das Altern geschrieben, das Mut macht. Wie lernen wir, so gut wie möglich damit zurechtzukommen? Geht das, alt werden und ein erfülltes Leben führen? Elke Heidenreich hat sich mit dem Altwerden beschäftigt. Herausgekommen ist dabei ein Buch, wie nur sie es schreiben kann. Persönlich, ehrlich, doch nie gnadenlos, mit einem Wort: lebensklug. Sie denkt über ihr eigenes Leben nach, und das heißt vor allem, über ihre Beziehungen zu anderen Menschen. Im Alter trägt man die Konsequenzen für alles, was man getan hat. Aber mit ihm kommt auch Gelassenheit, und man begreift: „Das meiste ist vollkommen unwichtig. Man sollte einfach atmen und dankbar sein.“

Die Besucherinnen und Besucher erwartet nicht nur eine Lesung, sondern ein Gespräch über das Leben, über Veränderungen, Verluste und Freiheiten, die das Alter mit sich bringt. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch den Pianisten Marc-Aurel Floros.

Der Vorverkauf läuft bereits: Tickets für 18 € sind erhältlich in allen Ticket-Regional- und Reservix-Vorverkaufsstellen. Bei Ticket Regional und Reservix fallen Servicegebühren und ggf. Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand an. Die Karten können jedoch gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt werden: Telefon 02742 1874 (der buchladen Wissen) oder Mail an buchladenwissen@web.de. An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 22 €.

Elke Heidenreich lebt in Köln. Sie studierte Germanistik und Theaterwissenschaft und arbeitete bei Hörfunk und Fernsehen. Für ihr Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Ernst-Johann-Literaturpreis 2021. Bei Hanser erschienen zahlreiche ihrer Werke, zuletzt Ihr glücklichen Augen (Kurze Geschichten zu weiten Reisen, 2022). Im Kinder- und Jugendbuch veröffentlichte sie u.a. Nero Corleone kehrt zurück (mit Quint Buchholz, 2011), Nurejews Hund (mit Michael Sowa, 2013) und Erika (mit Michael Sowa, 2015). 2023 folgte Frau Dr. Moormann & ich (Illustration: Michael Sowa). Foto: Stephan Pick