WIRGES – Westerwälder Landfrauenmesse 2026 im Bürgerhaus in Wirges

Nach dem großen Erfolg in Puderbach fand die zweite Westerwälder Landfrauenmesse 2026 am Samstag, 18. April 2026, im Bürgerhaus in Wirges statt. Das schöne Frühlingswetter hatte viele Besucher ins Bürgerhaus der Westerwälder Gemeinde Wirges gelockt. Obwohl die Location viel geräumiger als vor zwei Jahren in Puderbach war, konnten nicht alle Anmeldungen der Aussteller berücksichtigt werden. Das ließ Organisatorin Sandra Köster wissen.

Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr konnten sich die Besucherinnen und Besucher einmal mehr auf ein gleichermaßen vielfältiges wie attraktives Messeangebot von regional hergestelltem Kunsthandwerk freuen Die Palette reicht von Genähtem und Töpferkunst bis hin zu Strickware sowie Werken bildender Kunst. Von kulinarischen Angeboten, vom Obstbrand über Pralinen bis hin zum Immobilien- und Reiseangebot. Ergänzt wird die Messe durch ein umfangreiches Mitmachprogramm für Jung und Alt, informative Fachvorträge, sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

„Die Westerwälder Landfrauenmesse zeigt eindrucksvoll, wie viel Engagement, Kreativität und regionale Stärke in unserer Heimat stecken. Sie ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Wertschätzung für das, was unsere Region lebendig macht“, betont Landrat Achim Schwickert, der mit dem Grußwort die Zweite Landfrauenmesse eröffnete. Vorher hatte der Gospelchor aus dem Westerwaldkreis die Besucher mit einem Abba Special erfreut.

Für das leibliche Wohl war an den zahlreichen Ständen des Westerwälder Naturgenusses gesorgt. Mit dabei waren unter anderem die Westerwald Brauerei, die Birkenhof Brennerei, Hotel Heinz und der Eventservice Die Idee sowie weitere regionale Anbieter die sowohl im Gebäude als auch auf dem Vorgelände ihre Stände aufgebaut hatten Mitmach-Aktionen, unter anderem vom Keramikmuseum Westerwald und dem Landschaftsmuseum in Hachenburg, rundeten den Tag ab.

Ebenso erlebten die Besucherinnen und Besucher ein spannendes Rahmenprogramm. Fachvorträge rund um aktuelle Themen, so gab es einen Vortrag von Peggy Stüber (Immobilien zum Thema „Immobilien ist Frauensache“), oder einen Fachvortrag zum Thema „Milch in der Gesellschaft: Fakten, Mythen und Trends“. Hier ging es zum Beispiel um die Frage, welche Rolle Milchprodukte in der Ernährung spielen und aktuelle Trends bei Milchprodukten (z.B. Fermentierung, Longevity, KI). Dieser Vortrag wurde von Yvonne Riede von der Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft aus Bad Kreuznach angeboten. Weiterhin gab es unterschiedliche Fachvorträge zu den Themen Gesundheit, Sport, Ernährung und Fitness. Der Ölmüller Stefan Preker von der Ölmühle Gilles aus Bonefeld referierte über das Thema Gesunde Fette und Omega drei Fettsäuren.

Organisiert wurde die Westerwälder Landfrauenmesse von „Wir Westerwälder“ in Kooperation mit den Landfrauenverbänden der Kreise Altenkirchen, Neuwied und des Westerwaldkreises. (mabe) – Fotos: Marlies Becker