WINNINGEN – Verkehrsunfallflucht auf der B 416 bei Winningen

Mittwochmorgen ereignete sich gegen 09.35 Uhr auf der B 416 bei Winningen ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein brauner Mercedes die B 416 in Richtung Koblenz und überhole mehrere Fahrzeuge, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommender Pkw musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, eine Vollbremsung durchführen, wobei es mit dem nachfolgenden Pkw zu einem Auffahrunfall kam. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Koblenz fort. Hinweise werden an die Polizeiwache Brodenbach oder jede andere Polizeidienststelle erbeten. Quelle Polizei