WINGENDORF – Baumaßnahme in Wingendorf startet am 17. März – Vollsperrung der Heinz-Eberlein-Straße im Baubereich notwendig

Die Verbandsgemeindewerke Kirchen (VGW) und die Stadt Kirchen starten am Montag, 17. März 2025 eine Baumaßnahme in der Heinz-Eberlein-Straße in Wingendorf. Geplant ist die Erneuerung des Kanalsystems, verbunden mit der Umstellung auf ein modernes Trennsystem. Dabei werden Schmutz- und Regenwasser künftig getrennt geführt. Das Regenwasser wird in ein neu entstehendes Regenrückhaltebecken in den Wiesen unterhalb der Heinz-Eberlein-Straße geleitet.

Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die Wasserleitung erneuert und die Straße vollständig ausgebaut. Der Baubereich erstreckt sich von „Unter dem Sametswald“ bis „Am Neuen Garten“ sowie auf angrenzende Bereiche. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung im genannten Abschnitt notwendig. Die Zufahrt für Rettungsdienste und Sozialeinrichtungen bleibt jederzeit gewährleistet. Die Verbandsgemeindewerke bitten um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen und danken den Anwohnerinnen und Anwohner für ihre Geduld und Kooperation.