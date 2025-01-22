WINDHAGEN – BAB 3 – Verkehrsunfall auf der BAB 3 bei Windhagen Fahrtrichtung Frankfurt

Am 07.04.2026, gegen 21:40 Uhr, fuhr auf der BAB 3 in der Gemarkung Windhagen, Richtungsfahrbahn Frankfurt, ein Mercedes auf einen am Stauende stehende Sattelzug auf. Der Pkw war durch den 60 Jahre alten Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Selters besetzt. Der Fahrer wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte nach der Erstversorgung in ein Krankhaus gebracht werden. Der 42 Jahre alte, serbische Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Bergungs- und Räumarbeiten sowie die Unfallaufnahme dauerten bis 03:01 Uhr an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Neben der Polizei war die Freiwillige Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften im Einsatz. Quelle: Polizei