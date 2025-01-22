WILLROTH – Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der B 256 bei Willroth

Am 06. August 2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 256. Die 25-jährige Fahrerin eines Kraftrads befuhr die B 256 aus Horhausen (Westerwald) kommend in Fahrtrichtung Willroth. An der Einmündung der L 270 missachtete eine 43-jährige Fahrerin eines Skoda beim Linksabbiegen auf die B 256 die Vorfahrt des Kraftrads. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des Kraftrads wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die B 256 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei