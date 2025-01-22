WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Mittwoch, 03. September 2025, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung:
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Willroth
- Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
- Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag in Verbindung mit einem Befreiungsantrag für die Errichtung eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Widderpfad“
- Vorbesprechung Haushalt 2026/2027
- Spielplätze
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung:
- Grundstücksangelegenheiten
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
Wilfried Schiefer, Ortsbürgermeister