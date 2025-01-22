WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Mittwoch, 03. September 2025, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

Beratung über den neuen Flächennutzungsplan 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Willroth Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag in Verbindung mit einem Befreiungsantrag für die Errichtung eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Widderpfad“ Vorbesprechung Haushalt 2026/2027 Spielplätze Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung:

Grundstücksangelegenheiten Grundstücksangelegenheiten Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes

Wilfried Schiefer, Ortsbürgermeister