WILLMENROD – Verkehrsunfallflucht in Willmenrod

Dienstag, dem 16.06.2026, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich in der Brückenstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein aus Richtung Berzhahn kommender weitere Transporter bzw. Kleinbus geriet innerorts von Willmenrod auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem linken Außenspiegel eines schwarzen VW Multivan. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision in Richtung Ortsmitte. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg zu melden. Quelle: Polizei