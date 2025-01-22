WEYERBUSCH – Wieder „Postrock“ beim brodverein in Weyerbusch – Rock & Blues live bei freiem Eintritt: Moxxy spielt im Gasthof zur Post

„Postrock“ nennt man im Volksmund die Auftritte heimischer Bands im Weyerbuscher Gasthof zur Post. Am Freitag, 13. März, ist es wieder so weit, und auch für den Herbst organisiert der veranstaltende brodverein ein Rockkonzert.

Kommenden Freitag wird der Gasthof zur Post zur Bühne für handgemachte Live-Musik: Die fünfköpfige Westerwälder Band Moxxy bringt energiegeladenen Rock und Blues nach Weyerbusch. Veranstalter ist der brodverein e. V., der seit 2019 für lebendige Kultur steht und den Gasthof in Eigenregie betreibt.

Das Publikum erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus bekannten Rock- und Bluesklassikern sowie eigenen Songs der Band – mal gefühlvoll, mal kraftvoll und stets mitreißend. Konzertbeginn ist 20.30 Uhr, der Gasthof öffnet bereits ab 19 Uhr für den regulären Thekenbetrieb. Der Eintritt ist frei. Betreut werden die Gäste von dem engagierten ehrenamtlichen Team, das in der „Post“ stets für Gastlichkeit sorgt.

Fans vom „Postrock“ dürfen sich im Herbst auf eine zusätzliche Ausgabe freuen: Wie bereits 2025 wird JammTIME auftreten. Die Band war von der Stimmung im Vorjahr so begeistert, dass sie selbst mit dem Wunsch nach einer Wiederholung auf den Verein zukam.

Der Moxxy-Abend im März ist damit der perfekte Auftakt für ein weiteres musikalisches Jahr in der Post – mit ehrlicher Live-Musik, guter Atmosphäre und gelebtem Vereinsengagement.