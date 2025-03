WEYERBUSCH – Weyerbusch und Hilkhausen erstrahlen nach erfolgreicher Müllsammelaktion

In einem beeindruckenden Gemeinschaftsakt haben über 100 engagierte Bürgerinnen und Bürger am vergangenen Samstag an der Flursäuberung in Weyerbusch und dem Ortsteil Hilkhausen teilgenommen. Organisiert vom Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch e.V. unter der Federführung von Peter Stöckigt, wurde die Aktion zu einem großen Erfolg, der die Wanderwege der Gemeinde wieder in einen einladenden Zustand versetzt hat.

Die Veranstaltung wurde tatkräftig unterstützt von der Bambini Feuerwehr Weyerbusch sowie den drei Klassen des ersten Schuljahres der Bürgermeister-Raiffeisen Grundschule. Gemeinsam machten sich die Helferinnen und Helfer auf den Weg, um unliebsamen Müll aus den schönen Wandergebieten der Region zu entfernen. Mit viel Enthusiasmus und Teamgeist wurde jeder Winkel durchforstet, und schon bald füllten sich die Müllsäcke.

„Es ist großartig zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, sich für ihre Gemeinde einzusetzen“, sagte Peter Stöckigt, der die Veranstaltung im Vorfeld geplant und koordiniert hatte. „Die Unterstützung der Feuerwehr und der Schüler war einfach fantastisch und hat dazu beigetragen, dass wir in so kurzer Zeit so viel erreichen konnten.“

Die fleißigen Helferinnen und Helfer wurden nicht nur von der frischen Luft und dem Sinn für die Umwelt motiviert. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Maik Jakobs von Edeka Weyerbusch, der großzügig 10 Ringe Fleischwurst gespendet hat. Diese leckere Verpflegung wurde von Engolda Bohlscheid und Monika Marotzke liebevoll vorbereitet und verteilt, sodass alle Beteiligten nach der anstrengenden Arbeit ein wohlverdientes Mittagessen genießen konnten.

Die Müllsammelaktion hat nicht nur zur Sauberkeit der Wanderwege beigetragen, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl in Weyerbusch und Hilkhausen gestärkt. Thomas Zöller, Vorsitzende des Vereins, betont: „Es ist wichtig, dass wir uns um unsere Umwelt kümmern und Verantwortung übernehmen. Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion auch andere inspirieren können, aktiv zu werden.“

Mit einem strahlenden Ergebnis und einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl geht der Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch e.V. in die Zukunft. Die Wanderwege sind nun wieder wunderbar wanderbar und laden alle ein, die Natur in ihrer vollen Pracht zu genießen.