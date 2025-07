WEYERBUSCH – Verkehrsfall auf der B 8 in Weyerbusch – Geschädigter gesucht

Donnerstagmittag, 24. Juli 2025, gegen 13:10 Uhr befuhr eine Sattelzugmaschine die Kölner Straße in Weyerbusch in Richtung Altenkirchen. Der Fahrer der Sattelzugmaschine touchierte beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite den Außenspiegel eines in Höhe der Apotheke geparkten weißen Pritschenwagens. Der Pritschenwagen konnte bei der Unfallaufnahme nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrer des Pritschenwagens wird gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle Polizei