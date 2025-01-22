WEYERBUSCH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Weyerbusch

Am Donnerstag, 20. November 2025, 17:30 Uhr, findet im Gasthof „Zur Post“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratung und Beschlussfassung über die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes Zustimmung zur Annahme einer Spende Bericht des Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung der Jahresabschlüsse durch den Rechnungsprüfungsausschuss Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten Informationen des Ortsbürgermeisters und des Ortsvorstehers von Hilkhausen Verschiedenes

Max Weller, Ortsbürgermeister