WEYERBUSCH – Mitgliederversammlung des VdK Ortsverband Weyerbusch am 29. März

Der VdK Ortsverband Weyerbusch lädt zu seiner Mitgliederversammlung am Samstag, 29. März 2025, ab 16:00 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus in Hasselbach ein. Neben den Rechenschaftsberichten stehen Ehrungen langjähriger Mitglieder an.

Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung; 2. Annahme der Tagesordnung; 3. Totenehrung; 4. Bericht des Kassenwart; 5. Bericht der Kassenprüfer H.H. Schick und Entlastung des Vorstands; 6. Ehrungen langjähriger Mitglieder; 7. Verschiedenes.

Zum Abschluss wird zum gemeinsamen Abendessen eingeladen. Für eine bessere Planung ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter Tel. 02685/9880087, Christa Müller. Man würde sich freuen wenn möglichst viele Mitglieder und gern auch Nichtmitglieder begrüßen zu können. Es wird auf das Grillfest am Sonntag, 21. September, ab 11:00 Uhr und dem Adventsbrunch am 1. Advent am 30. November ab 10:00 Uhr im Bürgerhaus Hasselbach hingwiesen.