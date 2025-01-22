WEYERBUSCH – Maibaum schmücken & Kreativworkshop zur Spielplatzgestaltung und Kinderrechten in Weyerbusch am 30. April ab 15.30 Uhr

Der Arbeitskreis Kids & Teens lädt alle Kinder und Jugendlichen herzlich ein, am 30. April gemeinsam aktiv zu werden. Um 15:30 Uhr startet man mit dem festlichen Schmücken des Maibaums am Alten Born. Ab 16:00 Uhr geht es kreativ weiter: In einem Workshop können die Ideen für die Neugestaltung des Spielplatzes eingebraucht werden. Egal ob neue Spielgeräte, besondere Wünsche oder ganz eigene Visionen – die Vorschläge sind gefragt! Außerdem gestaltet man gemeinsam zehn Schilder zu den wichtigsten Kinderrechten, die anschließend am Zaun des Spielplatzes aufgehängt werden. Der Arbeitskreis freut sich auf viele Teilnehmende und einen Nachmittag voller Farbe, Spaß und guter Ideen.