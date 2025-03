WEYERBUSCH – Kinder Secondhand Frühlings-Basar in Weyerbusch

Im ehemaligen Hotel-Restaurant „Sonnenhof“ in Weyerbusch fand erneut der Frühlings-Kinder-Secondhand-Basar statt. Bei schönem Wetter wurden zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller begrüßt. Die zahlreichen Stände boten eine große Auswahl an Spielzeug, Büchern, Baby- und Kinderausstattung sowie Bekleidung in verschiedenen Größen an. Der Basar begann um 12:00 Uhr, wobei Schwangere bereits ab 11:30 Uhr in Ruhe stöbern konnten. Besucherinnen und Besucher hatten bis 15:00 Uhr Gelegenheit, durch das vielfältige Angebot zu schlendern und sich in angenehmer Atmosphäre auszutauschen.

Für das leibliche Wohl sorgten Mitglieder des Fördervereins sowie des Elternausschusses. Neben frisch gebackenen Waffeln wurden dieses Mal Hot Dogs angeboten, die mit Begeisterung angenommen wurden. Dazu gab es warme und kalte Getränke, die das Einkaufserlebnis abrundeten.

Zusätzlich bereicherten zwei Erzieherinnen der KiTa mit einem eigenen Stand im Eingangsbereich den Basar. Sie verkauften wunderschöne Oster- und weitere Basteleien.

Diese Einnahmen und die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sowie die Standgebühren fließen zu 100 % der Kindertagesstätte Sonnenschein zu. Dadurch können neue Projekte angestoßen und finanziert werden, um den Kita-Alltag der Kinder noch schöner zu gestalten.

Ein besonderer Dank gilt der Hottgenroth Software AG, die erneut die Räumlichkeiten kostenlos zur

Verfügung gestellt hat. Ebenso sagt man allen Helferinnen und Helfern, die beim Auf- und Abbau unterstützt, Waffelteig gespendet oder anderweitig zum Gelingen des Basars beigetragen haben, dank. Aufgrund der positiven Resonanz und der großen Nachfrage bei Ausstellern sowie Besucherinnen und Besuchern freut sich der Förderverein darauf, auch im Herbst 2025 wieder einen Secondhand-Basar zu organisieren.