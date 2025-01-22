WEYERBUSCH – Friedrich-Wilhelm Raiffeisen

Die Ortsgemeinde Weyerbusch lädt herzlich zur Vorstellung des Raiffeisen-Romans im aktuellen Titel *Rastlos Solidarisch* ein. Die Veranstaltung wird am Samstag, den 21.02.2026, ab 16Uht im Sonnenhof der Akademie Hottgenroth stattfinden. Lassen Sie sich noch einmal das wunderbare Wirken unseres Sozialretters, Notlinderers und Visionärs Friedrich-Wilhelm Raiffeisen in der ersten Dienststelle seines Berufslebens hier bei uns als Bürgermeister nahebringen. Die Ortsgemeinde Weyerbusch freut sich sehr auf Euer und Ihr Kommen. Vielen Dank Max Weller – Ortsbürgermeister Weyerbusch