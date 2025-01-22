WEYERBUSCH – Fahrt zum Krewelshof Eifel mit den Landfrauen Weyerbusch

Die Landfrauen Weyerbusch unternehmen am 03.09.2026 eine Tagesfahrt zum Krewelshof Eifel in Meschede.

Der Krewelshof ist ein familiengeführter Erlebnis- und Landwirtschaftshof in der Eifel, der weit über die Region hinaus für seine saisonalen Veranstaltungen, regionalen Produkte und für die als größte Kürbisausstellung Nordrhein-Westfalens bekannt ist und zahlreiche Besucher anzieht.

Auf dem Programm steht eine Hofführung mit einem der Leiter des Hofes, Bauer Theo. Die Teilnehmer erhalten hier interessante Einblicke in die Arbeit und Entwicklung des Familienbetriebes sowie in moderne Landwirtschaft und Hofkonzepte.

Im Reisepreis includiert sind Busfahrt, Mittagessen und jeweils 1 Kaffee und 1 Stück Kuchen.

Außerdem besteht ausreichend Gelegenheit die beeindruckende Kürbisschau zu besichtigen und den Hofladen mit regionalen Spezialitäten und Dekorationsartikeln zu durchstöbern.

Die Kosten betragen je nach Teilnehmerzahl ca. 75,00 Euro für Mitglieder und 82,00 Euro für Nichtmitglieder. Weitere Infos erhalten Sie bei Susanne Gutacker, 02681/6334 oder Margot Sander, 02681/2236. (Foto: Krewelshof Eifel, Meschede)