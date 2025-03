WEYERBUSCH – Erfolgreicher Start der neuen Projektgruppe „BUCHSTABENSALAT“ der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei“ der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Im Rahmen der Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ wurde mit großer Begeisterung die neue Projekt- und Lesegruppe BUCHSTABENSALAT“ erfolgreich ins Leben gerufen. Bei den beiden Auftakttreffen im Stadtbüro Altenkirchen sowie Anfang März im Gasthof zur Post in Weyerbusch kamen zahlreiche Interessierte zusammen, die sich ehrenamtlich für das Lesen, Zuhören und Vorlesen engagieren möchten. Die drei Initiatoren Brigitte Kuss, Bert Wirges und Geo Kipper zeigten sich begeistert von der hohen Beteiligung und dem großen Interesse, in Kindertagesstätten, Schulen und Senioreneinrichtungen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld aktiv zu werden. Die ersten Einsätze in einer Schule haben bereits stattgefunden, und auch mit Kindertagesstätten sowie Senioreneinrichtungen gibt es vielversprechende Gespräche.

In den Schulen profitieren die Kinder besonders von der möglichen individuellen 1:1-Betreuung, bei der die Ehrenamtlichen nicht nur vorlesen, sondern auch zuhören, ermutigen und unterstützen. Auch in Senioreneinrichtungen werden die Vorlesestunden bereits sehr geschätzt, denn gemeinsames Zuhören schafft Nähe und sorgt für schöne Momente.

Für die Ehrenamtlichen bietet das Projekt eine sinnstiftende Aufgabe, die Mehrwert schafft: Die Kinder erhalten wichtige Unterstützung, während die älteren Einwohner der Senioreneinrichtungen die Gesellschaft und die Vorlesestunden genießen. Die Ehrenamtlichen können stolz darauf sein, einen positiven Einfluss auf das Leben anderer zu haben und so einen bedeutenden Beitrag zu leisten.

Bert Wirges, äußerte sich besonders begeistert über das Engagement: „Es ist einfach wunderschön, wenn mich Kinder auf der Straße als ‚Leseopa‘ erkennen. Mein Herz geht auf, wenn ich sehe, wie die Kinder sich freuen und ich ihnen auf diese Weise etwas mitgeben kann.“

Die Lesegruppe „BUCHSTABENSALAT“ möchte noch mehr engagierte Personen gewinnen. Wer Freude daran hat, anderen durch Geschichten und Zuhören eine Freude zu bereiten, ist herzlich willkommen! Für Fragen und zur Anmeldung stehen Bert Wirges per E-Mail unter be.wirges@gmail.com und Georg Kipper gwkipper@t-online.de (bitte mit Angabe der Telefonnummer) zur Verfügung.

Seit über neun Jahren lädt die Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld engagierte Bürgerinnen und Bürger ein, aktiv ihr Lebensumfeld mitzugestalten. Die Ehrenamtsinitiative „Ich bin dabei!“ bietet Raum für eigene Ideen und unterstützt Projekte, die außerhalb klassischer Vereinsstrukturen realisiert werden. Aktuell sind 11 aktive Projektgruppen dabei, neue Ideen in die Tat umzusetzen. Regelmäßige Treffen helfen, konkrete Maßnahmen für ein lebendiges Miteinander zu erarbeiten. Für Fragen und Anregungen steht zudem die Verwaltungsmitarbeiterin Rebecca Seuser als Ansprechpartnerin bereit. Sie ist per E-Mail unter rebecca.seuser@vg-ak-ff.de oder telefonisch unter 02681-85-250 erreichbar. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/leben-wohnen/ehrenamt.

Foto: Teilnehmende des Auftakttreffens der „Lesegruppe BUCHSTABENSALAT“ im Gasthof zur Post in Weyerbusch. Foto: Seuser