WEYERBUSCH – Ereignisreicher Herbst im Weyerbuscher Gasthof – brodverein wartet mit Rockkonzert, Bayernabend und Kaffeeklatsch auf

Der Herbst im Gasthof Zur Post in Weyerbusch steht ganz im Zeichen von Musik, Geselligkeit und guter Stimmung. Der brodverein lädt gleich zu Veranstaltungen ein, die das Interesse gleich mehrerer Generationen wecken sollen.

Am Freitag, 10. Oktober, heißt es zum ersten Mal für dieses Jahr wieder „Post-Rock“. Die Live-Events mit wechselnden Bands locken jeweils zahlreiche Besucher in den Hof und Saal des Gasthofs und haben sich schon zu festen Terminen im Veranstaltungskalender der Region entwickelt. In Herbstkonzert steht die Band jammmTIME auf der Bühne. Die Musiker – Jochen Hagemann (Drums), Conny Weltgen und Ralf Korn (Vocals), Markus Grab (Keys), Martin „Richie“ Bläcker (Gitarre) und Martin „Mäk“ Knabenschuh (Bass) – bringen ein vielseitiges Programm mit. Von soften bis wilden Rockklassikern über Blues bis hin zu Soul- und Popnummern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei. Der brodverein sorgt für Getränke und einen stimmungsvollen Rahmen, damit der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Dasselbe gilt für den traditionellen Post-Rock zur Weihnachtszeit. Auch 2025 beschließt die Band Nightcastle ihre Winter-Tour im Weyerbuscher Gasthof. Die große Show lässt das Fest der Liebe in einem ganz neuen Licht erstrahlen und steigt am 12. Dezember.

Bayerischer Abend mit Weißbier und Brez‘n

Schon ein paar Wochen früher geht es im Gasthof mit einem ganz anderen Thema rund: Am Freitag, 17. Oktober, organisiert der brodverein einen Bayerischen Abend. Passend zum Oktoberfest warten frisch gezapftes Weißbier, ofenfrische Brezeln und herzhafte Leberkäse-Brötchen auf die Gäste. Der Abend startet um 19 Uhr, gefeiert wird im zünftigen Ambiente mit rustikaler Dekoration und viel bayerischem Flair. Besonders willkommen sind Gäste im Bayern-Look: Dirndl und Lederhose tragen noch einmal zusätzlich zur Stimmung bei.

Kaffeeklatsch für jedermann am 8. November

Stimmung der etwas ruhigeren Art wartet dann am 8. November. Der Brodverein lädt an diesem Samstag zu einem gemütlichen Kaffeeklatsch für jedermann in den Gasthof ein. Ab 15 Uhr steht dort alles im Zeichen von Gemütlichkeit.

Wie schon in den vergangenen Jahren dürfen sich die Gäste auf eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen freuen, die von den Vereinsmitgliedern liebevoll zubereitet werden. Dazu gibt es frisch aufgebrühten Kaffee – und das alles kostenlos. Nur zusätzliche Getränke müssen bezahlt werden. Wer möchte, kann aber gerne eine Spende in die bereitgestellte Box geben.

Über die Öffnungszeiten der „Post“ als normale Dorfkneipe hinaus (immer mittwochs und freitags ab 19 Uhr) möchte der brodverein mit seinem Veranstaltungsprogramm weitere Möglichkeiten der Begegnung und des Miteinanders schaffen. „Wir freuen uns über viele Gäste – egal ob jung oder alt, ob allein oder in Gesellschaft. Jeder ist herzlich willkommen!“, heißt es aus den Reihen der Mitglieder.