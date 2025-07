WEYERBUSCH – Drei Veranstaltungen des brodverein e.V. im Spätsommer und Herbst in Weyerbusch.

Gerade ist das zehnte Schlemmerbuffet des Vereins vorbei, da lädt der brodverein e.V. für die kommenden Wochen erneut zu drei öffentlichen Veranstaltungen rund um den Gasthof zur Post in Weyerbusch ein.

Den Auftakt macht am Freitag, 15. August, eine geführte E-Bike-Radtour durch die Umgebung von Weyerbusch. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Gasthof zur Post. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch ausdrücklich auf die Helmpflicht hingewiesen. Die Rundtour dauert etwa zwei Stunden. Rückfragen zur Tour beantwortet der Verein unter der Telefonnummer 0171 883 1669.

Am Sonntag, 21. September, 11 bis 16 Uhr, veranstaltet der brodverein seinen mittlerweile dritten privaten Flohmarkt auf dem Außengelände des Gasthofs. Angeboten werden unter anderem Kinderspielzeug, Haushaltswaren, Kleidung und Kleinteile aus Haushalt oder Garten. Nur private Anbieter sind zugelassen. Wer einen Stand betreiben möchte, kann sich ab sofort telefonisch anmelden unter 0159 006 386 719. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Schließlich steht am Freitag, 10. Oktober, der nächste kulturelle Programmpunkt an: Die Band jammTIME spielt ab 19 Uhr im Gasthof zur Post. Der Eintritt ist frei. Das Repertoire der Gruppe umfasst vor allem Rockklassiker aus mehreren Jahrzehnten, ergänzt durch gelegentliche Ausflüge in Blues, Soul und Pop. Die Musiker stammen aus Wissen, Hamm, Eitorf und weiteren Orten der Region.

Darüber hinaus ist der brodverein e.V. auch bei zwei externen Veranstaltungen präsent: Am 17. August beim “Drei-Dörfer-Leckerbissen” in Isert/Racksen sowie am 20. September beim Kindergartenfest in Weyerbusch, jeweils mit dem mobilen Backes und frischem Brot aus dem Holzofen.

Der vereinseigene Gasthof zur Post mitten in Weyerbusch ist weiterhin jeden Mittwoch und Freitag ab 19 Uhr geöffnet. Alle Freunde der Geselligkeit – nicht nur Vereinsmitglieder – sind herzlich willkommen und werden von einem ehrenamtlichen Theken-Team bedient. Weitere Informationen zum Verein und seinen Aktivitäten: www.brodverein.de oder im WhatsApp-Kanal des Vereins.