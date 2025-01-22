WEYERBUSCH – BRUCHERTSEIFEN – Geschwindigkeitskontrollen in Weyerbusch und Bruchertseifen

Montag, 13.04.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Abend- und frühen Nachtstunden Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Örtlichkeiten in Weyerbusch und Bruchertseifen durch. Es konnten insgesamt acht Fahrzeugführer festgestellt werden, die die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei