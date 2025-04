WEYERBUSCH – Alten Bolzplatz neu belebt – Für die Kinder zogen viele Weyerbuscher an einem Strang

In einer gemeinschaftlichen Aktion ist in Weyerbusch ein alter Bolzplatz wiederbelebt worden. Kinder und Jugendliche können nun zu jeder Zeit und ohne nach einem Schlüssel fragen zu müssen, abseits vom Straßenverkehr kicken und andere Spiele machen.

Nachdem einige Eltern im Namen ihrer Kinder den Wunsch geäußert hatten, das Wiesengrundstück am Rande der Wohnstraße „Am alten Born“ wieder als Bolzplatz zu benutzen, zogen viele an einem Strang. Der Pächter und einige Ratsmitglieder schnitten Sträucher zurück und bekämpften die Unebenheiten auf dem Platz, die Ortsgemeinde stiftete neue Tornetze und der SSV Weyerbusch einige Bälle. Nachdem auch die Anwohner keine Einwände gegen eventuellen Lärm und den ein oder anderen verirrten Ball in ihren Gärten geäußert hatten, konnte der „neue alte“ Bolzplatz eingeweiht werden.

Am Tag darauf zeigte sich die Weyerbuscher Dorfgemeinschaft dann auf ganz andere Weise als intakt und aktiv: An einem Garagenflohmarkt beteiligte sich die halbe Ortsgemeinde. Neben Schnäppchen gab es vor mancher Haustür auch Getränke und Gebäck. Der Erlös soll, so versprachen es die Anbieter, einem guten Zweck zufließen.