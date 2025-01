WESTERWALD – Von Bibern, Vögeln, Wildkatzen, Wölfen und Wald – Naturschutzinitiative (NI) präsentiert abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm 2025 für den Westerwald

Die Naturschutzinitiative (NI) lädt auch in diesem Jahr wieder alle Naturfreunde, Familien und Kinder herzlich zu einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm ein.

Biber-Sonntage

Los geht es am Sonntag, dem 9. Februar 2025 mit dem ersten Biber Sonntag. Nachdem der Biber seit dem Spätherbst 2021 verschwunden war, ist er vor einigen Monaten wieder zurückgekehrt ist. Weitere Termine sind der 13.04.2025 und 31.08.2025 jeweils von 11.00 Uhr bis ca.13.00 Uhr.

Wolf-Sonntage – Der Wolf ist wieder da – Zurück, um zu bleiben

Drei Wolf-Sonntage im Oberwesterwald informieren am 16.02.2025, 15.06.2025 und am 19.10.2025 jeweils von 11.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit ausgewiesenen Experten über die europaweit streng geschützte Art. Wolfsexperten wie der Biologe und Zoologe Dr. Frank Wörner, der Großkarnivorenbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Stefan Hetger, Tierärztin Dr. Jutta Etscheidt, die Projektleiterin Wildkatze und Großkarnivoren der NI, Gabriele Neumann und weitere Referenten informieren und zeigen Möglichkeiten zu einem friedlichen Zusammenleben auf.

Gräber, Gruben, Grautöne – Archäologische und geomorphologische Spuren

Der Hauser Wald birgt neben landschaftsökologischen Kostbarkeiten auch zahlreiche archäologische Denkmäler, die sich jedoch vielfach der direkten Beobachtung entziehen. Dr. Holger Rittweger bringt den Teilnehmern auf dieser einzigartigen Waldexkursion sowohl (prä)historische Spuren als auch natürliche Landschaftsbestandteile näher. Termin ist der 15.03.2025 von 14.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr.

Wald-Sonntag – Natur zwischen Stadtrand und Wald bei Neuwied

Zwischen dem Stadtgebiet von Neuwied und dem geschlossenen Wald des Naturparks Rhein-Westerwald erstreckt sich eine arten- und strukturreiche Übergangszone mit Feldern und Wiesen. Bei der Exkursion am Sonntag, 16.03.2025 von 10.00 Uhr bis ca. 13.00 Uhr vermittelt der Biologe Günter Hahn, Wissenschaftlicher Beirat der NI, mit seinem großen Fachwissen interessante Eindrücke in von Menschen stark beeinflusste Lebensräume, die dennoch Refugien für eine Reihe seltener und gefährdeter Arten bieten.

Frühblüher in der Holzbachschlucht

Zu einer „Symphonie der Farben“ lädt die NI am Sonntag, dem 16.03.2025 von 10.30 Uhr bis ca. 13.00 Uhr in die Holzbachschlucht. In dieser wilden und romantischen Schlucht können wir uns unter der Leitung von Katharina Kindgen, NI, an Buschwindröschen, der Gelben Anemone, dem Hohlen Lerchensporn und dem Frühlingsgesang zahlreicher Vögel erfreuen.

Auf den Spuren der Wildkatze – Zurück auf leisen Sohlen

Wildkatzenexpertin Gabriele Neumann nimmt die Zuschauer am Freitag, dem 28.03.2025 von 19.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr mit in das Reich der scheuen Tiere. Mit beindruckenden Bildern und spannenden Erzählungen informiert sie in 56242 Selters über die streng geschützte Art im Westerwald, Rheinland-Pfalz und Deutschland sowie über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse.

Was lebt im Teich? – Familienexkursion in Hardert

Auf spannende Entdeckungsreise in das Reich der Amphibien gehen Naturinteressierte bei einer Familienexkursion bei Hardert am Samstag, dem 29.03.2025 von 10.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr. Familien mit Vorschul- und Grundschulkindern sind herzlich eingeladen, bei diesem Ausflug zu entdecken, welche Tiere im Teich leben. Unter der Leitung von Jasmin Bach, NI, wird kindgerecht spannendes Wissen über die beobachteten Tiere vermittelt.

Vogelstimmenwanderung an der Nister bei Marienstatt

Nach und nach kehren unsere Zugvögel aus ihren südlichen Winterquartieren zurück und erobern singend ihre Brutreviere. Den bezaubernden Frühlingsstimmen der Natur lauschen wir zusammen mit der Ornithologin Heide Bollen am Sonntag, dem 30.03.2025 von 09.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr. Wir hören zu, beobachten und bestimmen die Vogelarten.

Ökologische Wiederbewaldung – Mit der Natur zusammenarbeiten

Störereignisse, verursacht durch Feuer, Sturm, Dürre, Insekten sind nichts Neues. Sie kommen sowohl im Urwald, als auch in bewirtschafteten Wäldern vor. Andreas Schäfer, Revierleiter des Forstreviers Marienstatt, geht bei dieser lehrreichen Exkursion der Fragestellung nach, wie wir Menschen damit umgehen. Die unterschiedlichen Exkursionspunkte rund um Marienstatt am Samstag, dem 14.06.2025 von 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr zeigen Wege auf, wie eine Wiederbewaldung mit minimalen statt schematischen Handlungen gelingt.

Nationales Naturerbe Stegskopf – Auf den Spuren der Wölfe im Westerwald

Unter der Leitung von Bundesförster Christof Hast, Harry Neumann, Landesvorsitzender der NI sowie weiterer Biologen und Naturwissenschaftlern der NI führt diese erlebnisreiche Exkursion am Samstag, dem 28.06.2025 von 10.00 bis 15.00 Uhr in die Waldwildnis des Nationalen Naturerbe Stegskopf – Hotspot der Biodiversität. Den Teilnehmern erwartet eine vielseitige, erlebnisreiche und fachlich exzellente Veranstaltung.

Buchenwälder im Siebengebirge

An der Landesgrenze zu NRW lädt die Naturschutzinitiative (NI) am Sonntag, dem 03.08.2025 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu einer Exkursion in ein Wildnisentwicklungsgebiet im Siebengebirge ein. Das als FFH- und Naturschutzgebiet gesicherte Gebiet wurde zeitweise auch als Nationalpark favorisiert. Auf großen Flächen wurde hier die Bewirtschaftung eingestellt. Dipl.-Biologe Immo Vollmer, Naturschutzreferent der NI, führt die Teilnehmer fach- und sachkundig in diese faszinierenden Buchen-Mischwälder.

Was lebt im Wald? – Familienexkursion in Rengsdorf

Am Samstag, dem 27.09.2025, 10.00 Uhr bis ca. 11.30 Uhr lädt die Naturschutzinitiative (NI) Familien mit Kindergarten- und Grundschulkindern herzlich ein, sich bei diesem Ausflug wie Detektive auf Spurensuche zu begeben. Jasmin Bach, NI, führt kindgerecht durch diese spannende Veranstaltung und vermittelt eindrucksvoll Wissen über die Tiere und Bäume – ein faszinierendes Abenteuer für Groß und Klein.

Vogelzug an der Krombachtalsperre

Die Krombachtalsperre ist ein bedeutendes Gebiet für den Vogelzug – Rastplatz sowie Platz zur Nahrungsaufnahme. Ornithologin Heide Bollen, NI, nimmt Naturinteressierte am Sonntag, dem 12.10.2025 von 09.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr auf eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Zugvögel und erklärt, welche erstaunlichen Leistungen Zugvögel Jahr für Jahr vollbringen.

Naturschutzgebiet Nauberg – Ein ökologisches Juwel im Oberwesterwald

Der Nauberg ist ein unzerschnittener, bewaldeter Höhenrücken mit einem einzigartigen „Buchenwald auf Basalt“. Bei der naturkundlichen Wanderung am Sonntag, dem 26.10.2025 von 10.30 Uhr bis ca. 14.30 Uhr wird viel Wissenswertes über den alten Wald, seine biologische Vielfalt und wertvollen Lebensraum vermittelt. Die Leitung haben Harry Neumann, Landesvorsitzender der Naturschutzinitiative e.V. (NI) und weitere Naturwissenschaftler und Biologen der NI.

Foto: Eisvogel (Alcedo atthis), Harry Neumann, Naturschutzinitiative e.V. (NI)