WESTERWALD – Mit Manni durch die Erdgeschichte – Natur-Forscher-Zeitreise im Westerwald

Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) lädt in Kooperation mit dem Mobilen Landschaftsmuseum (MOLAMU) am Mittwoch, den 22.07.2026 von 10 bis17 Uhr zu einer Natur-Forscher-Zeitreise ein. Unter dem Motto „Mit Manni (dem Mamut) durch die Erdgeschichte“ können Kinder von 9 bis 13 Jahren einen spannenden Tag in Waldbrunn-Hausen im Westerwald erleben.

Können Steine sprechen? Gab es hier wirklich mal laufende Fische und fliegende Mäuse? Können wir bei uns sogar Spuren von ehemaligen Vulkanen finden? Eine Mitmach-Ausstellung, Steine und Fossilien zum Anfassen sowie eine MultiMedia-Präsentation entführen uns tief in die Urzeit und ermöglichen eine spannende Zeitreise durch die Erdgeschichte. „Mitmachen“ ist auch die Devise bei der anschließenden Natur-Forscher-Exkursion, weil das Bohrgestänge nur gemeinsam in den Boden getrieben werden kann. Für Spaß, Bewegung und viel Naturkontakt sorgen am Ende auch das Beobachten, „Keschern“ und Bestimmen von Kleintieren am Bach sowie das Schleifen eines Stein-Zeit-Amuletts aus 350 Mio. Jahre alten Schiefern.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 10,00 Euro pro Kind. Eltern melden Ihre Kinder bitte an. Mehr Informationen und Anmeldung unter: https://naturschutz-initiative.de/aktuell/veranstaltungen/mit-manni-durch-die-erdgeschichte-natur-forscher-zeitreise-im-westerwald/ Foto: Archiv NI