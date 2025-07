WESTERWALD – ISB fördert 2024 im Westerwaldkreis mit rund 50,4 Millionen Euro

Im Auftrag des Landes förderte die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) im Jahr 2024 vor allem im Bereich der Wirtschafts- und sozialen Wohnraumförderung private und gewerbliche Kunden im Westerwaldkreis mit insgesamt rund 50,3 Millionen Euro. Davon entfielen auf die Wirtschaftsförderung rund 24 Millionen Euro. Die ISB hat die Förderprogramme des Landes zur sozialen Wohnraumförderung mit Mitteln des Bundes und des Landes umgesetzt und 122 Wohneinheiten mit über 26,4 Millionen Euro gefördert.

Landesweit lag das Neugeschäftsvolumen der Förderbank mit 1,9 Milliarden Euro auf dem Niveau der Vorjahre. „Mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro fällt die Bilanz positiv aus. Insbesondere in der Wohnraumförderung haben wir mit fast 2.500 geförderten Wohneinheiten ein sehr gutes Ergebnis im langjährigen Vergleich erreicht. In der Wirtschaftsförderung wurden 2024 insgesamt 2.940 Anträge mit einem Gesamtvolumen von rund 287 Millionen Euro bewilligt“, so Dr. Ulrich Link, Mitglied des Vorstandes der ISB. Die ISB habe damit zur Sicherung von 17.300 bestehenden und zur Schaffung von 1.100 neuen Arbeitsplätzen in Rheinland-Pfalz beigetragen.