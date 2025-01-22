WESTERBURG – Kontrollmaßnahmen im Dienstgebiet der Polizei Westerburg

Am 02.05.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Westerburg mit Unterstützung der Kriminalinspektion Montabaur insbesondere im Bereich Westerburg und Rennerod Verkehrs- und Personenkontrollen durch. Hierbei konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Im Einzelnen wurden drei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen. In einem Fall wurde zudem der PKW sichergestellt. Ein weiterer Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Des Weiteren wies ein Fahrzeug nicht den erforderlichen Versicherungsschutz auf. Ferner wurde ein Verstoß gegen das Markenschutzgesetz und zwei Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz sowie weitere Verstöße im Bereich von Ordnungswidrigkeiten geahndet. Die Polizei Westerburg wird zukünftig weiterhin verstärkt Kontrolltätigkeiten dieser Art vornehmen. Quelle: Polizei