WERKHAUSEN – Thomas Abel zum Ortsbürgermeister von Werkhausen gewählt

Nachdem Darius Tawrowski sein Amt als Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Werkhausen im März niedergelegt hatte, waren Neuwahlen notwendig geworden. Am 31.05.2026 wählten die Bürgerinnen und Bürger von Werkhausen Thomas Abel zum neuen Ortsbürgermeister. Abel setzte sich mit 59,4 % der abgegebenen Stimmen gegen seine Mitbewerberin Nicole Knorr-Zibert durch. Der 61-jährige, der von Beruf Bundesbeamter ist, wird in der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates ernannt, vereidigt und in das Amt eingeführt. Bürgermeister Fred Jüngerich gratulierte ihm am Wahlabend persönlich und überbrachte die Glückwünsche der Verbandsgemeinde. Er wünschte Thomas Abel viel Erfolg bei seiner neuen verantwortungsvollen Aufgabe.