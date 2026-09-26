Bürgerkurier

WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen

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WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen

Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Zustimmung zur Annahme einer Spende
  2. Sicherheitsbegehung Dorftreff
  3. Rückblick 625-Jahrfeier der Ortsgemeinde Werkhausen
  4. Informationen über die Herstellung der Einvernehmen nach § 36 BauGB
  5. Informationen des Ortsbürgermeisters
  6. Verschiedenes
  7. Einwohnerfragestunde

Thomas Abel

Ortsbürgermeister

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