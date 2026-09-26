WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen
WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen
Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Zustimmung zur Annahme einer Spende
- Sicherheitsbegehung Dorftreff
- Rückblick 625-Jahrfeier der Ortsgemeinde Werkhausen
- Informationen über die Herstellung der Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Thomas Abel
Ortsbürgermeister