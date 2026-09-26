WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen

Am Donnerstag, 29. Oktober 2026, 20:00 Uhr, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Zustimmung zur Annahme einer Spende Sicherheitsbegehung Dorftreff Rückblick 625-Jahrfeier der Ortsgemeinde Werkhausen Informationen über die Herstellung der Einvernehmen nach § 36 BauGB Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Thomas Abel

Ortsbürgermeister