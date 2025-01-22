WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen

Am Donnerstag, 02. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des Ortsbürgermeisters Auftragsvergabe – Wappenstein Verschiedenes Informationen des Ortsbürgermeisters Einwohnerfragestunde

In Vertretung

Jens Drogi

Erster Beigeordneter