WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen
WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen
Am Donnerstag, 02. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des Ortsbürgermeisters
- Auftragsvergabe – Wappenstein
- Verschiedenes
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Einwohnerfragestunde
In Vertretung
Jens Drogi
Erster Beigeordneter