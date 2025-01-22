Bürgerkurier

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WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen

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WERKHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Werkhausen

Am Donnerstag, 02. Juli 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorftreff Werkhausen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des Ortsbürgermeisters
  2. Auftragsvergabe – Wappenstein
  3. Verschiedenes
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Einwohnerfragestunde

In Vertretung

Jens Drogi

Erster Beigeordneter

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