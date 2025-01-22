WELSCHBILLIG – 12-Jähriger aus Welschbillig wird vermisst

Am Dienstag, 23. September, verließ der 12-jährige Marlon C. gegen 15 Uhr die Jugendhilfeeinrichtung in Welschbillig, in der er aktuell untergebracht ist. Am Donnerstag, 25. September, kam er gegen 15 Uhr kurz zurück, suchte jedoch kurze Zeit später erneut das Weite. Der Jugendliche hat auch Bezüge nach Bitburg und nach Dortmund, könnte sich also dort aufhalten oder auf dem Weg dorthin sein. Marlon C. ist 1,55 m groß, schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Welche Kleidung er trägt, ist nicht bekannt. Ein Foto des Jugendlichen findet sich auf der Fahndungsseite: https://s.rlp.de/Mhohf1Y. Wer hat Marlon C. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter 06502 915710 entgegen. Quelle Polizei