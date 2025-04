WEITELFELD – Ein Licht für die Opfer aus Weitefeld

Mittwoch, 9. April, ist die Martin-Luther-Kirche in Weitefeld, in der Lutherstraße 4, von 18 bis 20 Uhr geöffnet. In dieser Zeit soll allen Menschen Raum gegeben werden – für Stille, für Gedenken, für Gespräche.

Nach dem tragischen Mord an einer Familie aus Weitefeld am Sonntag haben sich die Evangelisch-methodistische Kirche Weitefeld, die Evangelische freie Gemeinde Weitefeld, die Christliche Gemeinde Weitefeld sowie die Evangelische Kirchengemeinde Friedewald zusammengeschlossen, um einen geschützten Ort der Trauer zu schaffen.

Es werden Psalmen und Gebete gesprochen. Musik begleitet das stille Erinnern dort, wo Worte fehlen. Es besteht die Möglichkeit, eine Kerze zum Andenken zu entzünden und persönliche Gebete zu sprechen.

Das Gedenken findet in einer Atmosphäre des Respekts und der Stille statt. Diese Zeit ist dem ehrlichen Gedenken gewidmet – und dem Versuch, das Unaussprechliche gemeinsam auszuhalten. Plakat (Julian Humpl): Ein Licht für die Opfer aus Weitefeld