WALLSCHEID – Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad bei Wallscheid

Am 30. Mai 2025, kam es gegen 18:15 Uhr auf der L64 / L16 zwischen Wallscheid und Eckfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei beabsichtigte der Fahrer eines PKW an der Einmündung nach links in Richtung Manderscheid abzubiegen und übersah die auf der durchgehenden Fahrbahn entgegenkommende Motorradfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW wurde vorsorglich ebenfalls in einem Krankenhaus untersucht. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Gillenfeld und Brockscheid, der Rettungshubschrauber Christoph 10, zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, ein Abschleppunternehmen, die SM Manderscheid sowie die Polizei Wittlich. Quelle Polizei