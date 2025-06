WALDRACH – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L149 bei Waldrach

Donnerstagmittag, 19. Juni 2025 gegen 14:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Leichtkraftradfahrers auf der L 149 zwischen Thomm und Waldrach. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der Leichtkraftradfahrer die L149 aus Richtung der Ortslage Thomm kommend in Fahrtrichtung Waldrach. Er verlor in einer Rechtskurve auf der Gefällstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die L 149 ist für die Dauer der Unfallaufnahme noch voraussichtlich bis 20:00 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren die Rettungswache Trier-Ehrang, die ADAC Luftnotrettung, die Freiwillige Feuerwehr Waldrach sowie die Polizeiinspektionen Trier und Schweich. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen. Quelle Polizei