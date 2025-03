WALDBREITBACH – Waldbreitbach rockt – Dorfverein Glockscheid-Wüscheid feiert mit mehr als 300 Gästen SWR3-Party

„Es war eine Wahnsinnsparty“, blickt Pierre Fischer als 1. Vorsitzender des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid auf das Event im Kolpinghaus Waldbreitbach zurück. Der Verein hatte Ende vergangenen Jahres dank großer Unterstützung von Mitgliedern, Freunden, Bekannten und der gesamten Region sowie vieler Vereine bei der „SWR3 Party Challenge” einen DJ für eine „SWR3 Rockparty” gewonnen. „Viele unserer Unterstützer haben wir dann an dem Abend persönlich getroffen und gemeinsam eine tolle Zeit verbracht“, betont Fischer, der sich auch bei zahlreichen heimischen Unternehmen und Sponsoren für ihre Mithilfe bedankte.

„Nach dieser großartigen Nacht gilt jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit der Organisation unseres Dorffests vom 2. bis 4. Mai in Wüscheid“, so Manuel Hardt als 2. Vorsitzender. Da sind alle Rockfans am Freitag (2. Mai) zu einer Open-Air-Rockparty mit der Rockband Lumberjacks und der Newcomer-Band „Qu!nt Felicity“ ab 18 Uhr „Im alten Garten“ (Neubaugebiet) eingeladen – der Eintritt ist frei.