WALDBREITBACH – Viele persönliche Bestleistungen für VfL-Athleten Waldbreitbach

Bei den Verbands-Hallenmeisterschaften Dreikampf U14 in Koblenz zeigte sich Clara Sophie Keller (W13) vom VfL Waldbreitbach (in der LG Rhein-Wied) in guter Form und sicherte sich Platz 6 mit 1.270 Punkten. Dabei stellte sie in allen drei Disziplinen persönliche Bestleistungen auf. Sie lief die 50 m in 7,73 s, sprang 4,67 m weit und stieß die Kugel auf 6,73 m.

Auch zwei VfL-Athleten des Altersklasse M11 stellten sich dem Wettkampf in der nächsthöheren Altersklasse M12. Timo Lehnert stellte ebenfalls drei persönlichen Bestleistungen auf (50 m in 8,16 s, Weitsprung 3,95 m und Kugelstoßen 4,59 m) und belegte mit 913 Punkten Platz 14.

Lorenz Marc Schott belegte Platz 18 mit 826 Punkten und zwei persönlichen Bestleistungen (50 m in 8,63 s, Kugel 4,70 m).