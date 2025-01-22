WALDBREITBACH – VfL Waldbreitbach kommt zusammen – Jahreshauptversammlung findet am 13. März statt

Die diesjährige Mitgliederversammlung des VfL Waldbreitbach findet am Freitag, 13. März um 18.30 Uhr, im Hotel „Zur Post“ (Neuwieder Straße 44) in Waldbreitbach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Ehrungen, Wahlen, Berichte des Vorstands und der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie der Kassenprüfer.

Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung müssen schriftlich beim 1. Vorsitzenden Arne von Schilling eingehen. Die Jahreshauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglieder können an der Versammlung teilnehmen. Im Anschluss an den offiziellen Teil lädt der Vorstand zu einem Imbiss ein. Ergänzungen zur Tagesordnung sind bis Freitag, 27. Februar möglich und gehen per E-Mail an vorstand@vfl-waldbreitbach.de; die Anmeldung zum Imbiss muss ebenfalls bis zum 27. Februar an die E-Mail mitglieder@vfl-waldbreitbach.de erfolgen.