WALDBREITBACH – VfL Sportler gewinnt Marathon – Erfolgreiche Waldbreitbacher Lauftreffler in Wiesbaden

Mit einem Paukenschlag endete der Ausflug einiger Lauftreffler des VfL Waldbreitbach: Tobias Zöller entschied die vierte Ausgabe des Wiesbaden-Marathons überlegen für sich. „Eigentlich war meine Teilnahme nur als Trainingslauf gedacht“, lautete seine erste Bewertung im Ziel. Bemerkenswert dabei ist, dass er nicht nur für sich selbst zu sorgen hatte, sondern seinen blinden Lauf- und Trainingskameraden Tien-Fung Yap über die gesamte Distanz inklusive 350 Höhenmeter führte und 194 Konkurrenten keine Chance ließ.

Neben Zöller waren weitere Mitglieder des Waldbreitbacher Lauftreffs nach Wiesbaden gefahren. Marcel Engels, Tobias Bußmann, Eugen Gerhards, Victoria Hampel und Wolfgang Bernath stellten sich erfolgreich der Halbmarathondistanz. Hier gaben fast 300 Läufer auf, während sich 1.300 durchbissen. „Wie immer,“ so Lauftreffleiter Bernath, „zahlt sich im Wettkampf das regelmäßige Training in unserem hügeligen Gelände bei jedem Wetter aus.“ Abteilungsleiterin Hampel absolvierte ihren ersten Halbmarathon mit Bravour: „Die unerwarteten zwei Zusatzkilometer aufgrund einer falschen Einweisung durch einen Streckenposten waren allerdings körperlich, vor allem aber mental wirklich hart.“ Den Stolz, nicht aufgegeben zu haben, genossen auch Sylvia Groß-Wilhelms, Cilli Engels und Elke Hasbach-Bernath über die offiziell zehn Kilometer lange Strecke. Auch für sie war die Strecke einweisungsbedingt ebenfalls zwei Kilometer länger als geplant.

Zum nächsten Wettbewerb in Gemeinschaft werden sich zahlreiche Lauftreffler Anfang August zum Biermarathon in Hachenburg treffen. „Wir freuen uns“, so Bußmann, „auf weitere nette Begleiter in unserem wöchentlichen Lauftreff.“ Die Teilnahme ist kostenlos, steht Sportlern aller Leistungsstufen offen und ist nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Gelaufen wird jeden Mittwoch ab 18 Uhr für eine Stunde ab dem Multifunktionsfeld/Sportplatz Waldbreitbach (Jahnstraße). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen über das gesamte sportliche Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de.