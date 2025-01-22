WALDBREITBACH – VfL-Quintett im Hunsrück erfolgreich – Waldbreitbacher wird Gesamtsieger bei Trail-Lauf

Eine Premiere stand für eine Sportlerin und vier Sportler des Waldbreitbacher Lauftreffs nun auf dem Programm: Die Teilnahme am Argenthaler Adventstrail verlief für die Athleten des VfL Waldbreitbach dabei überaus positiv. Arne von Schilling wurde Gesamtsieger des Laufs. Die 17,6 Kilometer mit 350 Höhenmetern über schmale Trampelpfade, an einem Waldsee vorbei bis zu einem Steinbruch und auf den 635 Meter hohen Simmerkopf absolvierte er in 1:20:30 Std.; die weiteren VfL-Läufer waren ebenfalls zufrieden mit ihren Zeiten: Ricky Stiehler 1:45:28 Std, Iris v. Schilling 1:45:54 Std., Wolfgang Bernath 1:49:12 Std. und Achim Vogt (M55) in 1:59:07. Std. „Natürlich waren die Untergründe aufgrund der Witterungsverhältnisse teilweise sehr matschig und insbesondere auf den steilen Bergabpassagen mit Vorsicht zu genießen. Dies gelang uns fast unfallfrei, zumindest ohne negative Folgen“, blickt Bernath zurück und mit dem Blick nach vorn sagt er: „Zu siegen ruft nach Titelverteidigung, weshalb der VfL Waldbreitbach wohl auch im kommenden Jahr seine Visitenkarte im Hunsrück abgeben wird.“