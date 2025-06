WALDBREITBACH – VfL-Quartett erfolgreich bei RLP-Meisterschaften in Eisenberg

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Eisenberg konnte Marie Böckmann (Frauenwertung) sich über den Meister-Titel im Kugelstoßen mit einer persönlichen Bestleistung von 11,97 m freuen. Auch im Speerwerfen war sie so gut wie nie und holte Silber mit 37,42 m. Im Diskuswurf gelang ihr mit 31,60 m Platz 7.

In der WJ U18 konnte Amelie Schmitt erneut ihre Bestleistung im Kugelstoßen auf 13,60 m steigern, holte den Rheinland-Pfalz-Meister-Titel und verbesserte den Vereinsrekord des VfL.

Im Hochsprung wurde sie mit 1,52 m fünfte, über 100 m Hürden in 17,28 s sechste und mit der 4 x 100 m Staffel vierte.

Eva-Fabienne Stein holte die Silber-Medaille im Speerwurf und musste sich mit 39,84 m nur knapp hinter der Erstplatzierten geschlagen geben. Im Kugelstoß wurde sie fünfte mit 11,21 m und im Diskuswurf sechste mit 25,52 m.

In der MJ U 14 ging 3-mal Platz 4 an Samuel Plenert Fabing: Weitsprung 6,26 m, Diskuswurf 33,03 m, 110 m Hürde 15,71 s. Die Zeit über 100 m Hürden bedeutete eine deutliche Steigerung seiner bisherigen Leistung und die Qualifikation für die Süddeutschen Meisterschaften.

Den Titel holte er gemeinsam mit seinen Kollegen der LG Rhein-Wied in der 4 x 100 m Staffel.