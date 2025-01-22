WALDBREITBACH – VfL-Kinder beeindrucken bei KiLA-Sportfest in Andernach

Beim Kinder-Leichtathletik-Sportfest in Andernach zeigten die Nachwuchs-Leichtathletinnen und -Leichtathleten des VfL Waldbreitbach beeindruckende Leistungen. In Teams von 6 bis 11 Kindern traten sie in verschiedenen Disziplinen an und sammelten Punkte, wobei am Ende das Team mit den wenigsten Punkten gewann. Besonders erfolgreich war das Team Springmäuse der Altersklasse U8, das sich mit insgesamt nur vier Punkten den 1. Platz sicherte. Die jungen Athletinnen und Athleten, die von Marie Böckmann und Eva Stein trainiert werden, entschieden sowohl die Hindernisstaffel als auch den Hoch-Weitsprung für sich. Im Medizinballstoßen belegten die Springmäuse zudem einen knappen zweiten Platz. Damit legten sie eine hervorragende Grundlage für den in diesem Jahr erstmals stattfindenden KiLA -Cup. Dieser richtet sich an die Altersklassen U8, U10 und U12. Insgesamt umfasst er fünf übers Jahr verteilte Wettkämpfe, von denen jedes Team mindestens drei bestreiten muss. Die drei besten Resultate fließen in die Gesamtwertung ein und das Team mit der geringsten Punktzahl gewinnt schließlich den Wanderpokal.

In der Altersklasse U10 startete in Andernach das Team Wirbelwind in einem großen Teilnehmerfeld mit über 100 Kindern. Trotz krankheitsbedingter Ausfälle erreichten die Jungen und Mädchen einen soliden 10. Platz. Sie mussten sich in den Disziplinen Hindernisstaffel, Weitsprungstaffel, Medizinballstoßen und dem 6-Minuten-Transportlauf behaupten. Trainiert wird das

Team von Amelie Schmitt und Konstantin Shynkaruk.

Auch in der Altersklasse U12 präsentierten sich die Teams stark: Die Turbo-Tiger erreichten Platz 4, dicht gefolgt von den Sprint-Geparden auf Platz 5. Unter insgesamt 13 Teams verpassten sie die Medaillenplätze nur knapp. Die Athletinnen und Athleten absolvierten die Disziplinen Hindernisstaffel, Fünfersprung, Medizinballstoßen und den 8-Minuten-Transportlauf. Betreut wurden die U12-Teams von Anna Rathmann und Marie Böckmann.

An Leichtathletik interessierte Kinder können jederzeit ins Training hineinschnuppern:

U8: Mittwoch, 16 – 17 Uhr

U10: Montag, 16 – 17 Uhr

U12: Montag, 16 – 17:30 Uhr oder 17 – 18:30 Uhr und Mittwoch, 17 – 18:30 Uhr

Im Winter findet das Training in der Sporthalle statt, im Sommer auf dem Sportplatz in Waldbreitbach.