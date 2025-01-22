WALDBREITBACH – Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis in Waldbreitbach

Am 23. August 2025 gegen 21:49 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus einen Citroen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 39-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Asbach nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,34 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Quelle: Polizei