WALDBREITBACH – SWR3-Party: Restlos ausverkauft – Dorfverein Glockscheid-Wüscheid bietet aber Alternative für alle Rockfans

„Wir sind völlig begeistert, dass so viele mit uns bei der SWR3-Rockparty feiern wollen“, sagt Pierre Fischer als 1. Vorsitzender des Dorfvereins Glockscheid-Wüscheid. „Alle Tickets sind verkauft, daher können wir für Kurzentschlossene leider auch keine Abendkasse mehr anbieten“, erklärt Fischer. Doch der Dorfverein bietet allen Rockfans eine Alternative: Während des diesjährigen Dorffests in Wüscheid vom 2. bis 4. Mai gibt es am Freitag (2. Mai) eine Open-Air-Rockparty mit der Band Lumberjacks. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste für SWR-Party-Tickets setzen zu lassen. Weitere Informationen dazu gibt es per E-Mail an vorstand@dvgwev.de.