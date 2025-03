WALDBREITBACH – Sport im Verein bleibt beliebt – VfL Waldbreitbach freut sich über Mitgliederrekord

„Wir können stolz auf unser Vereinsleben sein“, hat Arne von Schilling als 1. Vorsitzender des VfL Waldbreitbach während der Jahreshauptversammlung am 14. März gesagt. Der Verein verzeichnet seit Jahren einen kontinuierlichen Anstieg an Mitgliedern, was sicherlich an dem breiten sportlichen Angebot und an der professionellen und leistungsstarken Leichtathletikabteilung liegt.

Der Verein ist insbesondere für seine jungen Talente in der Leichtathletik unter der sportlichen Leitung des Trainerteams um Anke Jüssen bekannt. Der Fleiß hatte sich auch im vergangenen Wettkampfjahr wieder einmal ausgezahlt: 44 Kinder, Jugendliche und Erwachsene blicken auf ein erfolgreiches 2024 zurück. Die besten Ergebnisse lieferten Eva-Fabienne Stein (8. Platz Speerwurf Deutsche Meisterschaften U16 / U20), Samuel Plenert Fabing (23. Platz Neunkampf Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften) und Celina Medinger (7. Platz 100 m Hürden Deutsche Meisterschaften U18 / U23 und 10. Platz Siebenkampf Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften).

Doch nicht nur im Bereich des Spitzensports rangiert der VfL Waldbreitbach im rheinland-pfälzischen Vergleich weit oben, sondern auch bei der Anzahl an Mitgliedern. Fast 900 Menschen gehören dem Sportverein an. „Wir bieten eine breite Palette von Sportmöglichkeiten, darunter sind auch immer wieder neue Angebote wie Spaßsport für Erwachsene oder Bauchtanz“, erklärt von Schilling. Für jedes Alter und persönliches Leistungsniveau gibt es im Verein einen Kurs und damit die Möglichkeiten, sich körperlich zu betätigen. Alle Aktivitäten können im Rahmen eines Schnuppertrainings unverbindlich getestet werden. Foto: Julia Fröder