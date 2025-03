WALDBREITBACH – Sieg knapp verpasst – Tischtennisspieler des VfL Waldbreitbach traten im Herren-B-Kreispokal an

Nach einem knappen Ligaspiel, das die 1. Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung des VfL Waldbreitbach gegen die Gäste von Olympia Koblenz gewinnen konnte, ging es zwei Tage später zum Final Four des Kreispokals nach Windhagen. Hier trafen die Sportler in der Besetzung Stefan Kunze, Timo Gladki und Jörg Weißenfels im Halbfinale auf die Freunde vom TTC Ockenfels. In einem zum Ende hin relativ klaren Spiel konnten sich die Waldbreitbacher mit 4:1 durchsetzen und standen somit im Finale um den Kreispokal in der Herren-B-Konkurrenz. „Nach einem guten Start gegen den TTC Rheinbrohl gingen wir schnell mit 2:0 in Führung. Jedoch verloren wir die nächsten vier Spiele teilweise sehr knapp und musste dem Gegner verdientermaßen zum Sieg gratulieren“, resümierte Spieler und Abteilungsleiter Weißenfels. So belegten die Spieler des VfL Waldbreitbach den 2. Platz in der Herren-B-Klasse bei der Kreispokalendrunde (Kreis Koblenz/Neuwied).

Wer Interesse am Tischtennissport hat: Das Training für erwachsene Tischtennisspieler findet dienstags und freitags von 19.30 bis 22 Uhr statt. Kinder- und Jugendliche treffen sich auch dienstags und freitags, aber von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr ebenfalls in der Turnhalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1). Weitere Informationen gibt es bei Abteilungsleiter Jörg Weißenfels per E-Mail an tischtennis@vfl-waldbreitbach.de.