WALDBREITBACH – Sieg gegen den Tabellenführer – Tischtennismannschaft des VfL Waldbreitbach spielt mit im Aufstiegskampf

„Wir sind mittendrin im Aufstiegskampf für die Bezirksoberliga“, freut sich Jörg Weißenfels. Der Abteilungsleiter Tischtennis beim VfL Waldbreitbach ist stolz auf die 1. Mannschaft, die kürzlich einen 6:4 Heimsieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer aus Kehrig einfahren konnte.

Nach einer 1:9 Niederlage in der Hinrunde traten Stefan Kunze, Christian Hertling, Timo Gladki und Jörg Weißenfels in der Rückrunde deutlich stärker auf. „In einem spannenden Spiel stand es nach den Doppel und den ersten Einzeln 4:2, sodass der Sieg zum Greifen nahe war“, schaut Weißenfels zurück. Am Ende holten er und Christian Hertling die beiden noch fehlenden Punkte.

In der Tabellen rutscht die Mannschaft dadurch auf den 2. Platz vor und ist mittendrin im Aufstiegskampf für die Bezirksoberliga.

„Ein weiteres wichtiges Heimspiel steht am 22. März um 18.30 Uhr an, wenn der Tabellendritte aus Pellenz zu Gast in Waldbreitbach ist“, lädt Weißenfels alle Interessierten zum Zuschauen und Mitfiebern ein. „Kommt gerne vorbei und unterstützt die Mannschaft!“