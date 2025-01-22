WALDBREITBACH – Platz sechs für Celina Medinger bei Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften

Bei den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Leverkusen erreichte Celina Medinger (WJ U20) vom VfL Waldbreitbach (in der LG Rhein-Wied) einen hervorragenden 6. Platz im Siebenkampf. In Tag 1 startete sie mit einem phänomenalen 100 m Hürden-Lauf, den sie mit 13,93 s deutlich gewann. Im anschließenden Hochsprung verpasste sie eine neue persönliche Bestleistung (PB) mit 1,62 m nur knapp. Diese erreichte sie dafür im Kugelstoßen mit 10,25 m. Im 200 m Sprint konnte sie wieder vorne mitmischen und lief die Strecke in 25,68 s. Der Weitsprung an Tag 2 verlief nicht optimal, hier verschenkte sie mit 5,23 m wertvolle Punkte. 37,65 m im Speerwurf bedeuteten wieder eine neue PB. Die abschließenden 800 m lief sie in 2:43,20 und erzielte ein starkes Endergebnis von 4900 Punkten (PB).

Samuel Plenert Fabing MJ U18 musste seinen Zehnkampf nach 4 Disziplinen verletzungsbedingt abbrechen. Dennoch gelang ihm im Hochsprung mit guten 1,78 m eine persönliche Bestleistung.